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Появилось видео с места аварии, где фура вылетела на встречку под Новосибирском

18 января 07:58
Фото: АСТ-54
Водитель большегруза пытался увернуться от столкновения с другой иномаркой.

Появилось видео с места аварии, где фура вылетела на встречную полосу под Новосибирском. Момент столкновения опубликовали в сообществе «АСТ-54».

ДТП произошло 17 января на трассе Р-256 в области. Водитель за рулем фуры вылетел на встречное движение и врезался в автомобиль Nissan. В кювет слетели три машины.

Имеются пострадавшие. Травмы получили 37-летняя и 13-летняя пассажирки легковушки. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга, а у подростка ушиб ноги.

На видеозаписи с регистратора заметно, что фура уворачивалась от столкновения с другим авто. В этот момент она задела внедорожник.

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#Новости#Происшествия#Видео
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