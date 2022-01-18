Появилось видео с места аварии, где фура вылетела на встречку под Новосибирском

Появилось видео с места аварии, где фура вылетела на встречную полосу под Новосибирском. Момент столкновения опубликовали в сообществе «АСТ-54».
ДТП произошло 17 января на трассе Р-256 в области. Водитель за рулем фуры вылетел на встречное движение и врезался в автомобиль Nissan. В кювет слетели три машины.
Имеются пострадавшие. Травмы получили 37-летняя и 13-летняя пассажирки легковушки. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга, а у подростка ушиб ноги.
На видеозаписи с регистратора заметно, что фура уворачивалась от столкновения с другим авто. В этот момент она задела внедорожник.