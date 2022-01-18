Театральный институт в Новосибирске выкупил дом культуры за 120 миллионов

Известно, что НГТИ раньше был театральным училищем. Однако в 2003 году его преобразовали в институт. Его выпускником был известный кинорежиссер – Андрей Звягинцев. Также студентами вузами были знаменитые актеры: Павел Прилучный, Алексей Маклаков и другие.