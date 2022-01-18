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Театральный институт в Новосибирске выкупил дом культуры за 120 миллионов

18 января 05:07
Фото: 2gis.com
У вуза не было собственной сцены.

Театральный институт в Новосибирске выкупил дом культуры за 120 миллионов. Об этом говорится на сайте государственных закупок.

Новосибирский государственный театральный институт (НГТИ) купил ДК «Энергия» за счет субсидии. Здание располагается по адресу Красный проспект №171/4. Стоимость закупки составила 120,4 миллионов рублей. Сделку оформили благодаря областному бюджету.

Известно, что НГТИ раньше был театральным училищем. Однако в 2003 году его преобразовали в институт. Его выпускником был известный кинорежиссер – Андрей Звягинцев. Также студентами вузами были знаменитые актеры: Павел Прилучный, Алексей Маклаков и другие.

Институт не имел собственную площадку со сценой для репетиций и выступлений. Продолжительное время вуз арендовал помещение в ДК «Энергия». Министр культуры НСО Наталья Ярославцева выступила с инициативой передать здание учебному заведению.

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