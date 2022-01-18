Как получить кешбек? В какие сроки можно планировать поездку? Об этом и многом другом читайте в нашей статье.
Впервые о программе туристического кешбека (cashback — от англ. «возврат наличных») Ростуризм объявил в 2021 году. Представители ведомства пригласили всех граждан отправиться в поездки по России с выгодой, пообещав выплатить кешбеком до 20 процентов от стоимости тура.
Россияне оценили идею, тем более что пандемия существенно сократила возможности выехать за границу на морские курорты. А тут предложили путевки на юг (и другие направления) с явной выгодой, к тому же условия до предела просты — нужно лишь оплатить путевку картой «Мир», и на нее автоматом вернется 20 процентов потраченной суммы.
Словом, акция оказалась весьма востребованной. По ее завершении были подведены итоги, которые оказались довольно впечатляющими: более 1,6 миллиона граждан поддержали российский туризм и стали участниками программы, приобретено туров на 34 миллиарда рублей, из них 6,7 миллиарда выплачено в качестве кэшбэка.
В связи с такими успехами программу туристического кешбека было решено продлить и на 2022 год. Продолжительность акции — с 18 января по 12 апреля.
Прежде всего нужно позаботиться об открытии карты «Мир», если таковой у вас еще не имеется. Напомним: это карта отечественной платежной системы, которая отличается высоким уровнем безопасности при расчетах. Открыть карту может каждый желающий гражданин в любом банке РФ.
Когда сделан этот первый шаг, вооружаемся смартфоном или ноутбуком, чтобы зарегистрировать полученную карту в программе лояльности платежной системы. Эта процедура совершается на сайте privetmir.ru. Следуя подробной инструкции, нужно привязать карту к системе, что в дальнейшем даст привилегии — возможность пользоваться спецскидками и акциями от партнеров программы лояльности.
После регистрации карта готова к процедуре оплаты путевки — теперь можете быть уверены в получении кешбека.
Цель программы Ростуризма — это развитие и популяризация туристской отрасли страны, поэтому акция охватывает только путешествия по России. Организаторы постарались охватить как можно больше регионов и направлений. Надо отметить, что изначально в программе участвовали не все субъекты РФ. Но сейчас акция охватывает все 85 регионов страны, а рост количества направлений и открытие новых локаций происходит постоянно.
Акция организована таким образом, что в путешествие по России можно отправиться не только летом, а в любое время года, выбирая регион по сезону. То есть зимой отдыхающие отправляются покорять горные склоны на Кавказе, Урале, любоваться красотами Карелии, Сибири, русского Севера. Ну, а летом едут на морские курорты в Крым и Краснодарский край.
Также важно знать, что покупку тура необходимо осуществить только у партнеров акции — их список (турагентства, гостиницы, гостевые дома, отели, продавцы авиабилетов) опубликован на специальном сайте программы мирпутешествий.рф.
В Новосибирской области очень хорошо приняли новую акцию, о чем говорят реальные цифры: увеличился приток туристов на отдых в регион, сами новосибирцы стали больше ездить по стране, используя выгодное предложение.
Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников:
«Туристический кэшбэк уже показал свою эффективность на первых этапах программы. Он сделал доступнее путешествия по стране для туристов и увеличил загрузку коллективных средств размещения в низкий сезон. Новосибирская область регулярно входит в топ-лист запросов в интернете самых популярных направлений для путешествий. Новый этап станет дополнительным стимулом для посещения нашего региона».
Выбрать подходящий тур новосибирцы могут на сайте агрегатора мирпутешествий.рф или же в любом местном турагентстве, которое сотрудничает с Ростуризмом.
В качестве кешбека отдыхающему возвращается 20% от стоимости тура, однако сумма не должна превышать 20 000 рублей.
Как уже было сказано выше, необходимо оплатить турпутевку именно картой »Мир», привязанной к системе лояльности платежной системы. Второе — нужно соблюсти сроки. Оплата за туры принимается с 18 января по 12 апреля 2022 года. Однако поездку можно осуществить до 30 апреля включительно.
Оплатить путевку можно на сайте агрегатора мирпутешествий.рф — он курируется федеральным агентством Ростуризм, поэтому все финансовые операции можно проводить безбоязненно. Либо можно оплатить тур онлайн на сайте самого туроператора.