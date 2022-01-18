Россияне оценили идею, тем более что пандемия существенно сократила возможности выехать за границу на морские курорты. А тут предложили путевки на юг (и другие направления) с явной выгодой, к тому же условия до предела просты — нужно лишь оплатить путевку картой «Мир», и на нее автоматом вернется 20 процентов потраченной суммы.