В дни Крещения в купелях должны окунуться 20 тысяч новосибирцев. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов на пресс-конференции с журналистами.
До периода пандемии коронавируса количество желающих окунуться в проруби доходило до 25 тысяч. В этом году пройти священный обряд должны до 20 тысяч человек.
«На мой взгляд, это связано с развитием пандемии, в том числе и возможностью заражения. Также связано с тем, что люди по состоянию здоровья отказались от участия именно в период пандемии. Кроме того, это связано с сокращением мест для прорубей», — рассказал начальник МЧС.
В 2020 году в купаниях участвовали 14 тысяч человек. Тогда в Новосибирской области делали 38 купелей. В 2021 года было 24, а сейчас оборудовали 33 проруби.