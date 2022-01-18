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В дни Крещения в купелях должны окунуться 20 тысяч новосибирцев

18 января 06:33
Фото: pixabay.com
До пандемии желающих искупаться в священной воде было больше.

В дни Крещения в купелях должны окунуться 20 тысяч новосибирцев. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов на пресс-конференции с журналистами.

До периода пандемии коронавируса количество желающих окунуться в проруби доходило до 25 тысяч. В этом году пройти священный обряд должны до 20 тысяч человек.

«На мой взгляд, это связано с развитием пандемии, в том числе и возможностью заражения. Также связано с тем, что люди по состоянию здоровья отказались от участия именно в период пандемии. Кроме того, это связано с сокращением мест для прорубей», — рассказал начальник МЧС.

В 2020 году в купаниях участвовали 14 тысяч человек. Тогда в Новосибирской области делали 38 купелей. В 2021 года было 24, а сейчас оборудовали 33 проруби.

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