В дни Крещения в купелях должны окунуться 20 тысяч новосибирцев

«На мой взгляд, это связано с развитием пандемии, в том числе и возможностью заражения. Также связано с тем, что люди по состоянию здоровья отказались от участия именно в период пандемии. Кроме того, это связано с сокращением мест для прорубей», — рассказал начальник МЧС.