В Новосибирске 29-летний мужчина угнал иномарку и попал в аварию. Об этом сообщают в ГИБДД.
Инцидент произошел 15 января ранним утром. Неизвестный угнал автомобиль в Дзержинском районе. Владелец машины оставил заведенную иномарку «Opel Astra» и отошел на минуту в дом. Когда он вернулся обратно, то транспортного средства уже на месте не оказалось.
Новосибирец не растерялся и поехал на другом автомобиле искать пропажу. Угнанное имущество нашли на улице Есенина. Злоумышленник врезался в другую машину и скрылся.
В итоге угонщика все же задержали. Им оказался 29-летний мужчина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Теперь подозреваемого обвиняют в грабеже.