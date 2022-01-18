В Новосибирске 29-летний мужчина угнал иномарку и попал в аварию

Инцидент произошел 15 января ранним утром. Неизвестный угнал автомобиль в Дзержинском районе. Владелец машины оставил заведенную иномарку «Opel Astra» и отошел на минуту в дом. Когда он вернулся обратно, то транспортного средства уже на месте не оказалось.