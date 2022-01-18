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В Новосибирске 29-летний мужчина угнал иномарку и попал в аварию

18 января 02:59
Фото: pixabay.com
Угонщик скрылся с места ДТП.

В Новосибирске 29-летний мужчина угнал иномарку и попал в аварию. Об этом сообщают в ГИБДД.

Инцидент произошел 15 января ранним утром. Неизвестный угнал автомобиль в Дзержинском районе. Владелец машины оставил заведенную иномарку «Opel Astra» и отошел на минуту в дом. Когда он вернулся обратно, то транспортного средства уже на месте не оказалось.

Новосибирец не растерялся и поехал на другом автомобиле искать пропажу. Угнанное имущество нашли на улице Есенина. Злоумышленник врезался в другую машину и скрылся.

В итоге угонщика все же задержали. Им оказался 29-летний мужчина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Теперь подозреваемого обвиняют в грабеже.

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