В Новосибирске открыли первую кафейню для серферов

В Новосибирске в жилом доме на Советской московская сеть Surf Coffee запустила свою первую кофейню.
Заведение открыла местная предпринимательница Мария Мухамедгалиева по франшизе. Она познакомилась с сетью во время отдыха в Сочи. Ей понравился свободный стиль в общении и интерьер. При этом точка в сибирской столице находится на маленькой площади, тему серфинга здесь поддерживает лишь название.
В заведении разбег цен на кофе составляет от 129 до 369 рублей. можно попробовать необычные вкусы, к примеру, пуэрто-риканский раф, пишет НГС.
Клиентам также предлагают перекусить, но все еда, кроме выпечки, сюда привозится в контейнерах.
Сможет ли новая сеть выжить среди конкурентов, которых достаточно даже рядом с точкой, покажет время.
Кофейни Surf Coffee работают также в Москве, Питере, Краснодаре и Сочи.