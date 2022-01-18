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В Новосибирске открыли первую кафейню для серферов

18 января 04:21
Фото: pixabay.com
В кофейне всего пара столиков.

В Новосибирске в жилом доме на Советской московская сеть Surf Coffee запустила свою первую кофейню.

Заведение открыла местная предпринимательница Мария Мухамедгалиева по франшизе. Она познакомилась с сетью во время отдыха в Сочи. Ей понравился свободный стиль в общении и интерьер. При этом точка в сибирской столице находится на маленькой площади, тему серфинга здесь поддерживает лишь название.

В заведении разбег цен на кофе составляет от 129 до 369 рублей. можно попробовать необычные вкусы, к примеру, пуэрто-риканский раф, пишет НГС.

Клиентам также предлагают перекусить, но все еда, кроме выпечки, сюда привозится в контейнерах.

Сможет ли новая сеть выжить среди конкурентов, которых достаточно даже рядом с точкой, покажет время.

Кофейни Surf Coffee работают также в Москве, Питере, Краснодаре и Сочи.

#Новости#Бизнес
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