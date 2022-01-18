В Новосибирске открыли первую кафейню для серферов

Заведение открыла местная предпринимательница Мария Мухамедгалиева по франшизе. Она познакомилась с сетью во время отдыха в Сочи. Ей понравился свободный стиль в общении и интерьер. При этом точка в сибирской столице находится на маленькой площади, тему серфинга здесь поддерживает лишь название.