В Новосибирске взносы на капремонт домов выросли на 25%

Тариф на капремонт в Новосибирской области показал максимальный рост в 2022 году - 25%. В прошлом году Минстрой сообщал, что в российских регионах взносы жителей МКД не превышают этот процент.
Отметим, что тариф был пересмотрел по объективной причине - той, которую называют застройщики, оправдывая подорожание стройки, жилья. Все дело в росте цен на строительные материалы. Поэтому власти вынуждены поднять тариф до 10,07 руб. за «квадрат».
При этом у властей грандиозные планы по капитальному ремонту соцобъектов в текущем году. Почти вдвое выросло число школ, которые будут отремонтированы в этом году.