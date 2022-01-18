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В Новосибирске взносы на капремонт домов выросли на 25%

18 января 01:37
Фото: pixabay.com
В стране тяжелая экономическая ситуация, которая ведет к росту цен во всех сферах.

Тариф на капремонт в Новосибирской области показал максимальный рост в 2022 году - 25%. В прошлом году Минстрой сообщал, что в российских регионах взносы жителей МКД не превышают этот процент.

Отметим, что тариф был пересмотрел по объективной причине - той, которую называют застройщики, оправдывая подорожание стройки, жилья. Все дело в росте цен на строительные материалы. Поэтому власти вынуждены поднять тариф до 10,07 руб. за «квадрат».

При этом у властей грандиозные планы по капитальному ремонту соцобъектов в текущем году. Почти вдвое выросло число школ, которые будут отремонтированы в этом году.

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