В Новосибирске женщина встретила сексуального маньяка вновь спустя 20 лет

Она часто ходит на работу с Чукотских переулков по мосту через реку Тула. Было еще достаточно темно. Внезапно она услышала хруст снега и приближающегося человека. Неизвестный схватил ее руками сзади за грудь, а женщина ничего не подозреваемая подумала на подругу. Сибирячка начала угадывать имена, но когда начала трогать руки, поняла, что рядом с ней мужчина.