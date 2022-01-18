В Новосибирске женщина встретила сексуального маньяка вновь спустя 20 лет. Сибирячка рассказала, что все произошло 18 января.
Она часто ходит на работу с Чукотских переулков по мосту через реку Тула. Было еще достаточно темно. Внезапно она услышала хруст снега и приближающегося человека. Неизвестный схватил ее руками сзади за грудь, а женщина ничего не подозреваемая подумала на подругу. Сибирячка начала угадывать имена, но когда начала трогать руки, поняла, что рядом с ней мужчина.
Когда женщина осознала всю ситуацию, она начала вырываться из чужих объятий. Неизвестный мужчина убежал. Сибирячка рассказала, что такой случай с ней уже случался ровно на этом же месте. 20 лет назад она встретила эксгибициониста.
Знакомые ей рассказали, что в таких случаях главное не растеряться и задеть злоумышленника. Например, сказать фразу: «и этим ты хотел меня напугать». Это поставит сексуального маньяка в неудобное положение, пишет «МК в Новосибирске».