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В Новосибирске женщина встретила сексуального маньяка вновь спустя 20 лет

18 января 08:54
Фото: pixabay.com
В такие моменты важно не растеряться.

В Новосибирске женщина встретила сексуального маньяка вновь спустя 20 лет. Сибирячка рассказала, что все произошло 18 января.

Она часто ходит на работу с Чукотских переулков по мосту через реку Тула. Было еще достаточно темно. Внезапно она услышала хруст снега и приближающегося человека. Неизвестный схватил ее руками сзади за грудь, а женщина ничего не подозреваемая подумала на подругу. Сибирячка начала угадывать имена, но когда начала трогать руки, поняла, что рядом с ней мужчина.

Когда женщина осознала всю ситуацию, она начала вырываться из чужих объятий. Неизвестный мужчина убежал. Сибирячка рассказала, что такой случай с ней уже случался ровно на этом же месте. 20 лет назад она встретила эксгибициониста.

Знакомые ей рассказали, что в таких случаях главное не растеряться и задеть злоумышленника. Например, сказать фразу: «и этим ты хотел меня напугать». Это поставит сексуального маньяка в неудобное положение, пишет «МК в Новосибирске».

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