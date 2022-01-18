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В Новосибирской области девятиклассник издевался над 65-летней школьной уборщицей

18 января 06:59
Фото: pixabay.com
Предположительно, что подросток живет в неблагополучной семье.

В Новосибирской области девятиклассник издевался над 65-летней школьной уборщицей. Все произошло вечером 14 января. Пенсионерка часто помогает с уборкой по школе, когда ее просят. В этот день она вышла на замену другой уборщицы.

В учебном заведении заканчивалась вторая смена, и было уже около семи вечера. Во время мытья полов, женщина отлучилась. Когда она пришла за шваброй, то обнаружила ее отсутствие. Выяснилось, что ее спрятал ученик 9 класса. В это время мальчик стоял и улыбался, а уборщица и дальше продолжила свою работу.

Когда настало время вынести мусор, подросток решил пнуть этот мешок. В этот момент женщина не выдержала. Она рассказала, что такого хамского поведения не встречала за годы своей работы. Ученик хотел показать «крутой поступок» перед компанией четвероклассников.

Пенсионерка была вынуждена обратиться в полицию. Сибирячка объяснила свой поступок тем, что хулигану нужна помощь от органов опеки. Проверка данной семьи необходима. Теперь правоохранители ведут расследование, пишет КП-Новосибирск.

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