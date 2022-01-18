В Новосибирской области девятиклассник издевался над 65-летней школьной уборщицей

В учебном заведении заканчивалась вторая смена, и было уже около семи вечера. Во время мытья полов, женщина отлучилась. Когда она пришла за шваброй, то обнаружила ее отсутствие. Выяснилось, что ее спрятал ученик 9 класса. В это время мальчик стоял и улыбался, а уборщица и дальше продолжила свою работу.