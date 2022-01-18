В Новосибирской области девятиклассник издевался над 65-летней школьной уборщицей. Все произошло вечером 14 января. Пенсионерка часто помогает с уборкой по школе, когда ее просят. В этот день она вышла на замену другой уборщицы.
В учебном заведении заканчивалась вторая смена, и было уже около семи вечера. Во время мытья полов, женщина отлучилась. Когда она пришла за шваброй, то обнаружила ее отсутствие. Выяснилось, что ее спрятал ученик 9 класса. В это время мальчик стоял и улыбался, а уборщица и дальше продолжила свою работу.
Когда настало время вынести мусор, подросток решил пнуть этот мешок. В этот момент женщина не выдержала. Она рассказала, что такого хамского поведения не встречала за годы своей работы. Ученик хотел показать «крутой поступок» перед компанией четвероклассников.
Пенсионерка была вынуждена обратиться в полицию. Сибирячка объяснила свой поступок тем, что хулигану нужна помощь от органов опеки. Проверка данной семьи необходима. Теперь правоохранители ведут расследование, пишет КП-Новосибирск.