В Новосибирской области мужчина поблагодарил врача-стоматолога

В Новосибирской области в городе Бердск мужчина поблагодарил врача-стоматолога. Вячеслав Сивов обратился в бердскую стоматологию городской ЦГБ.
За профессионализм заведующей стоматологическим отделением Алле Швеиной, сибиряк выразил огромную благодарность. По словам мужчины, он обратился в больницу на улице Пушкина с острой болью.
Врач подошла ответственно к своему делу и провела безболезненную процедуру. Известно, что в прошлом году стоматолога-терапевта Швеину наградили званием «Врач года». Специалист участвовала в областном мероприятии в номинации «Лучший стоматолог», пишет «Свидетель».