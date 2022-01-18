atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирской области мужчина поблагодарил врача-стоматолога

18 января 08:21
Фото: pixabay.com
Медик являлась "Врачом 2021 года".

В Новосибирской области в городе Бердск мужчина поблагодарил врача-стоматолога. Вячеслав Сивов обратился в бердскую стоматологию городской ЦГБ.

За профессионализм заведующей стоматологическим отделением Алле Швеиной, сибиряк выразил огромную благодарность. По словам мужчины, он обратился в больницу на улице Пушкина с острой болью.

Врач подошла ответственно к своему делу и провела безболезненную процедуру. Известно, что в прошлом году стоматолога-терапевта Швеину наградили званием «Врач года». Специалист участвовала в областном мероприятии в номинации «Лучший стоматолог», пишет «Свидетель».

Материалы по теме
Модель из Новосибирска судится с частной стоматологией из-за перекошенной челюстиВ Новосибирске открывается круглосуточное отделение экстренной стоматологииАдминистратору ресторана предложили зарплату в полтора раза больше, чем стоматологу
#Новости#Общество
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32