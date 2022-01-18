В Новосибирской области мужчина поблагодарил врача-стоматолога

Врач подошла ответственно к своему делу и провела безболезненную процедуру. Известно, что в прошлом году стоматолога-терапевта Швеину наградили званием «Врач года». Специалист участвовала в областном мероприятии в номинации «Лучший стоматолог», пишет «Свидетель».