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Вирусолог Нестеров заявил, что «омикрон» дошел до Новосибирска

18 января 08:16
Фото: Сергей Нестеров / Фейсбук
Ученый прогнозирует пятую волну.

Вирусолог Сергей Нестеров считает, что штамм «омикрон» уже находится в Новосибирске.

По словам профессора, заболевших новым штаммом пока не выявили, но это не значит, что их нет. Не все ПЦР-тест видят «омикрон», да и зараженных пока маленький процент. Ученый считает, что доказать проникновения вируса в Сибирь может лишь массовое ПЦР-тестирование.

Нестеров прогнозирует рост заболевших коронавирусом через несколько недель, если верить опыту США и Европы. Но для россиян ситуация будет развиваться хуже из-за низких темпов вакцинации от Covid-19, пишет Сиб.фм.

Нестеров предупреждает, что пятая волна будет мощной. Он напоминает о единственно действенных рекомендациях в борьбе с коронавирусом – вакцинация и ношении масок.

В Дагестане жители села вынуждены доставлять больных к медикам на руках. Как сообщает capost.media,некоторые люди умирают прямо на дороге.

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