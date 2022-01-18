Вирусолог Нестеров заявил, что «омикрон» дошел до Новосибирска

По словам профессора, заболевших новым штаммом пока не выявили, но это не значит, что их нет. Не все ПЦР-тест видят «омикрон», да и зараженных пока маленький процент. Ученый считает, что доказать проникновения вируса в Сибирь может лишь массовое ПЦР-тестирование.