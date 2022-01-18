Вирусолог Нестеров заявил, что «омикрон» дошел до Новосибирска

Вирусолог Сергей Нестеров считает, что штамм «омикрон» уже находится в Новосибирске.
По словам профессора, заболевших новым штаммом пока не выявили, но это не значит, что их нет. Не все ПЦР-тест видят «омикрон», да и зараженных пока маленький процент. Ученый считает, что доказать проникновения вируса в Сибирь может лишь массовое ПЦР-тестирование.
Нестеров прогнозирует рост заболевших коронавирусом через несколько недель, если верить опыту США и Европы. Но для россиян ситуация будет развиваться хуже из-за низких темпов вакцинации от Covid-19, пишет Сиб.фм.
Нестеров предупреждает, что пятая волна будет мощной. Он напоминает о единственно действенных рекомендациях в борьбе с коронавирусом – вакцинация и ношении масок.
В Дагестане жители села вынуждены доставлять больных к медикам на руках. Как сообщает capost.media,некоторые люди умирают прямо на дороге.