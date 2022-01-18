Водители Новосибирска жалуются на разбавленный бензин с мобильной заправки

Водитель Toyota Владислав лишь раз воспользовался, казалось бы, удобным сервисом, но вскоре пожалел. Об услуге ему рассказали друзья и дали контакты. Тогда он даже обрадовался, что это не только экономит время, но и деньги. Но вечером того же дня ему пришлось обращаться в автосервис.