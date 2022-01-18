Водители Новосибирска жалуются на разбавленный бензин с мобильной заправки

Водители Новосибирска пожаловались на сервисы по доставке топлива из-за некачественного бензина.
Водитель Toyota Владислав лишь раз воспользовался, казалось бы, удобным сервисом, но вскоре пожалел. Об услуге ему рассказали друзья и дали контакты. Тогда он даже обрадовался, что это не только экономит время, но и деньги. Но вечером того же дня ему пришлось обращаться в автосервис.
Механик сообщил, что у машины засорился топливный фильтр и заржавели свечи зажигания. Причиной могло стать некачественное топливо. Но специалисты считают, что за одну заправку разбавленным бензином машина не пострадала бы, пишет Сиб.фм.
Гендиректор компании «Полный бак» уверяет, что ГСМ всегда проверяет в лаборатории. Он не стал отрицать, что ему предлагали купить более дешевое топливо, но он не стал рисковать своей репутацией, тем более его услугами пользуются его друзья и родственники.