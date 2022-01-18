Вышедший из колонии новосибирец через два дня жестоко убил женщину в Старый новый год

По версии следствия, в ночь на 14 января два брата выпивали, но у них закончилось спиртное. Тогда они пошли к дому своей знакомой, которая жила на улице Школьной. Один из них остался на улице, а второй, войдя в дом, напал на потерпевшую, несколько раз ударил ее ножом, от чего женщина скончалась. Нападавший забрал из дома около 20 тысяч рублей и ушел. Тепло погибшей утром нашла ее родственница. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который ранее был судим за преступления против собственности.