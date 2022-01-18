Вышедший из колонии новосибирец через два дня жестоко убил женщину в Старый новый год

Вышедший из колонии 11 января житель Новосибирской области через два дня жестоко убил женщину в селе Форпост-Каргат Каргатского района. Об этом редакции Atas.info рассказали в региональном управлении Следственного комитета. 32-летнему задержанному предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем, и разбое, совершенном с применением насилия.
По версии следствия, в ночь на 14 января два брата выпивали, но у них закончилось спиртное. Тогда они пошли к дому своей знакомой, которая жила на улице Школьной. Один из них остался на улице, а второй, войдя в дом, напал на потерпевшую, несколько раз ударил ее ножом, от чего женщина скончалась. Нападавший забрал из дома около 20 тысяч рублей и ушел. Тепло погибшей утром нашла ее родственница. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который ранее был судим за преступления против собственности.
На допросе у следователя мужчина признался в преступлении. Суд отправил его под стражу.