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17-летняя девушка пострадала в ДТП на Димитровском мосту Новосибирска

19 января 14:03
Фото: ГИБДД
Пострадавшую доставили в больницу с ушибами и ссадинами на голове.

Сегодня, 19 января, на Димитровском мосту Новосибирска 17-летняя девушка пострадала в ДТП. Она получила незначительные травмы в столкновении внедорожника и седана.

Как рассказали в ГАИ, около 18:40 Toyota Land Cruiser под управлением 47-летнего мужчины ехал по мосту в сторону левого берега. Он столкнулся с попутным автомобилем Mazda, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В аварии пострадала пассажирка Мазды. Несовершеннолетнюю девушку доставили в больницу с ушибами и ссадинами на голове.

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#Новости#Происшествия
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