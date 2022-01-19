17-летняя девушка пострадала в ДТП на Димитровском мосту Новосибирска

Сегодня, 19 января, на Димитровском мосту Новосибирска 17-летняя девушка пострадала в ДТП. Она получила незначительные травмы в столкновении внедорожника и седана.
Как рассказали в ГАИ, около 18:40 Toyota Land Cruiser под управлением 47-летнего мужчины ехал по мосту в сторону левого берега. Он столкнулся с попутным автомобилем Mazda, за рулем которого находился 40-летний мужчина.
В аварии пострадала пассажирка Мазды. Несовершеннолетнюю девушку доставили в больницу с ушибами и ссадинами на голове.