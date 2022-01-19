Генконсул Германии прокомментировал отмену концерта Линдеманна в Новосибирске

Генеральный консул ФРГ в Новосибирске Бернд Финке высказался насчет отмены концерта лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.
По его словам, стороны решили этот вопрос между собой, не привлекая консульство. Он предполагает, что коронавирусные меры стали тому причиной, поскольку в пандемию подобное уже происходило.
Он также отметил, насколько в России сильно влияние РПЦ. О протестных настроениях в связи с выступлением немецкого исполнителя быстро узнал следком и Госдума. Что касается Германии, то там церковь не имеет столько власти. В случае обращения дело решается в суде.
По словам Финке, в каждой стране найдутся недовольные. В Новосибирске так было с «Тангейзером», а после с выставкой ко Дню германского единства. В последнем случае он так и не услышал от негодующих конкретных фактов, которые были искажены организаторами вставки.