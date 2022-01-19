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Ковидные госпитали заплатят 50 тысяч рублей за смерть новосибирца от COVID-19

19 января 07:53
Фото: Минздрав НСО
Мужчина скончался в 2020 году.

Жительница Новосибирска отсудила у двух инфекционных больниц компенсацию в 50 тысяч рублей за смерть отца.

Мужчина болел коронавирусом, но в больнице №3 его отказались госпитализировать, и лечение взяла на себя больница №11. Вскоре пациент умер.

По словам дочери Натальи Рыжовой, ее отец жаловался, что ему стало хуже после того, как его отключили от ИВЛ.

По решению суда, каждому госпиталю присудили по 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального время. Но уголовное дело заводить не стали.

Наталья Рыжова рассказала НГС, что судмедэксперт выявил нарушения со стороны медперсонала больницы №11 во время лечения. В частности, пациент не получал в достаточном количестве лекарства – кортикостероиды.

Также женщина утверждает, что медики больницы №3 подделали подписи в медицинских документах об отказе в госпитализации. Несмотря на то, что представители медучреждения не отрицали, что вместо пациента иногда расписывается медсестра, экспертизу проводить не стали.

В больнице изданию заявили, что со стороны медучреждения было совершено лишь одно нарушение – в заполнении документов. А мужчина умер в связи с возрастом, патологиями и тяжестью заболевания.

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