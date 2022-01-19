Мэр Новосибирска поднял вопрос строительства пешеходного моста на разъезде Иня

Сегодня, 19 января, в мэрии Новосибирска назвали итоги развития Первомайского района в 2021 году. Как сообщили редакции Atas.info чиновники, это выход более 100 новых автобусов на газомоторном топливе на маршруты района, ремонт 12 тысяч квадратных метров дорог и ввод почти 70 тысяч квадратных метров жилья. Как отметил мэр Анатолий Локоть, наиболее ощутимые результаты – в строительной и дорожной отраслях.
«На протяжении нескольких лет в Первомайском районе происходят существенные изменения. Прежде всего они касаются строительного сектора. Вдоль реки Ини развивается новый современный микрорайон «Весенний». Это лицо Первомайки. Продолжается строительство в микрорайоне КСМ. Развитие перспективной площадки бывшей радиостанции даст городу не только квадратные метры жилья, но и решит вопросы благоустройства данной территории. Есть улучшения и в дорожной сфере. Мы отремонтировали Бердское шоссе и ул. Первомайскую, которая после реконструкции перестала быть тупиковой. Её роль будет возрастать в связи с реализацией проектов «Академгородок 2» и строительства Восточного объезда. В планах – строительство двухуровневой развязки в Матвеевке. Также важно вернуться и к вопросу строительства пешеходного моста на въезде в Первомайский район: в рамках реализации проекта «Городская электричка» актуальность этого перехода чрезвычайно важна», – отметил мэр Анатолий Локоть.
По словам главы администрации Первомайского района Вадима Бобыря, самыми главными событиями прошедшего года стало пополнение автопарка муниципального ПАТП-4 сотней новых автобусов на газомоторном топливе. Это существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Первомайки, сообщение с центром города и другими районами. В первой половине 2022 года на предприятии ожидают ещё 50 новых автобусов НЕФАЗ. Все машины соответствуют требованиям доступной среды: имеют низкий пол и откидную аппарель для посадки-высадки маломобильных граждан. Также предусмотрены дополнительные опции: системы навигации, видеонаблюдения, бескондукторной оплаты проезда, кондиционер в салоне и кабине водителя.
В 2021 году на базе поликлиники клинической больницы РЖД началась реконструкция стационара скорой медицинской помощи. Это историческое событие для Первомайки, жители которой более 10 лет были лишены возможности получать экстренную помощь врачей у себя в районе. Новое медучреждение начнёт свою работу уже в 2022 году. Возобновился капитальный ремонт здания по адресу: ул. Красный факел, 43. Там будет создан ресурсный центр для проведения досуга и неформального образования молодых жителей Первомайского района. Открытие намечено на 2022 год.
По региональной программе было отремонтировано 12 тыс. кв. метров дорог на сумму более 14 млн рублей. Также выполнено благоустройство улиц частного сектора площадью 4,420 тыс. кв. метров. На эти цели направлено более 4 млн рублей. В 2021 году по региональной и городским программам проведён капремонт пяти многоквартирных домов. Было благоустроено шесть дворовых территорий, в девяти дворах установлены детские и спортивные городки.
В 2021 году в Первомайском районе введено в эксплуатацию пять многоквартирных жилых домов общей площадью более 68 тыс. кв. метров. Большая часть из них построена группой компаний «Первый строительный фонд» в микрорайоне «Весенний». Среди перспективных планов, обозначенных главой Первомайского района на предстоящий период, – актуализация проекта двухуровневой транспортной развязки в Матвеевке, строительство пешеходного моста на разъезде Иня и начало проектирования реконструкции подстанции скорой медицинской помощи в Матвеевке.
«Я готов поддержать данную инициативу и обратиться к губернатору Новосибирской области, к депутатам Законодательного собрания, чтобы проблема реконструкции или строительства подстанции была решена в сжатые сроки», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.