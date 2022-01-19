Мэр Новосибирска поднял вопрос строительства пешеходного моста на разъезде Иня

«На протяжении нескольких лет в Первомайском районе происходят существенные изменения. Прежде всего они касаются строительного сектора. Вдоль реки Ини развивается новый современный микрорайон «Весенний». Это лицо Первомайки. Продолжается строительство в микрорайоне КСМ. Развитие перспективной площадки бывшей радиостанции даст городу не только квадратные метры жилья, но и решит вопросы благоустройства данной территории. Есть улучшения и в дорожной сфере. Мы отремонтировали Бердское шоссе и ул. Первомайскую, которая после реконструкции перестала быть тупиковой. Её роль будет возрастать в связи с реализацией проектов «Академгородок 2» и строительства Восточного объезда. В планах – строительство двухуровневой развязки в Матвеевке. Также важно вернуться и к вопросу строительства пешеходного моста на въезде в Первомайский район: в рамках реализации проекта «Городская электричка» актуальность этого перехода чрезвычайно важна», – отметил мэр Анатолий Локоть.