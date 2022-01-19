Новосибирские химики заявили, что освященная вода ничем не отличается от обычной

По словам химика Николая Уварова, научных доказательств тому, что в Крещение вода меняет свои свойства, нет. Ученые и не проводили соответствующих исследований, ведь здесь слишком много нюансов. К примеру, батюшка должен пребывать в определенном состоянии при проведении обряда, да и сам батюшка должен быть «модельным», как и вода.