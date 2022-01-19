Новосибирские химики заявили, что освященная вода ничем не отличается от обычной

Ученые НГТУ доказали, что священная вода ничем не отличается от воды из-под крана.
Каждый год православные в ночь на Крещение идут в храм за освященной водой, веря в ее целебные свойства. Но ученые считают это всего лишь мифом.
По словам химика Николая Уварова, научных доказательств тому, что в Крещение вода меняет свои свойства, нет. Ученые и не проводили соответствующих исследований, ведь здесь слишком много нюансов. К примеру, батюшка должен пребывать в определенном состоянии при проведении обряда, да и сам батюшка должен быть «модельным», как и вода.
По словам химика, человек по природе своей верит в чудо, вероятно, именно вера приводит к желаемому результату.
При химик не отрицают, что у освященной воды есть очень важное отличие, она хранится в сосудах из серебра, поэтому является бактерицидной.
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