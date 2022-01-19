Новосибирские школьники не будут уходить на дистант из-за COVID-19

Posted 19 января 2022, 06:18
Published 19 января 2022, 06:18
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В Министерстве образования НСО прокомментировали заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о переводе на удаленку работников из-за Covid-19.
В ведомстве сообщили, что при принятии решения об изменениях в учебном процессе, прежде всего, руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора. Пока специалисты ведомства молчат.
Поэтому никаких мер в отношении школ приниматься не будут. В частности, дети продолжат учиться очно. Вопрос о дистанционном обучении не обсуждался, как не обсуждался и вопрос о введении каникул из-за коронавируса.