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Posted 19 января 2022, 06:18

Published 19 января 2022, 06:18

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

Новосибирские школьники не будут уходить на дистант из-за COVID-19

19 января 2022, 06:18
Внеплановых каникул также не будет.

В Министерстве образования НСО прокомментировали заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о переводе на удаленку работников из-за Covid-19.

В ведомстве сообщили, что при принятии решения об изменениях в учебном процессе, прежде всего, руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора. Пока специалисты ведомства молчат.

Поэтому никаких мер в отношении школ приниматься не будут. В частности, дети продолжат учиться очно. Вопрос о дистанционном обучении не обсуждался, как не обсуждался и вопрос о введении каникул из-за коронавируса.

#Образование
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