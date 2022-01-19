atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новосибирские школьники не будут уходить на дистант из-за COVID-19

19 января 06:18
Фото: pixabay.com/
Внеплановых каникул также не будет.

В Министерстве образования НСО прокомментировали заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о переводе на удаленку работников из-за Covid-19.

В ведомстве сообщили, что при принятии решения об изменениях в учебном процессе, прежде всего, руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора. Пока специалисты ведомства молчат.

Поэтому никаких мер в отношении школ приниматься не будут. В частности, дети продолжат учиться очно. Вопрос о дистанционном обучении не обсуждался, как не обсуждался и вопрос о введении каникул из-за коронавируса.

#Новости#Образование
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32