Первый житель Томска заразился штаммом Covid-19 «омикрон»

В соседнем с Новосибирском Томске выявили первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон».
По сообщению местного правительства, регион готовятся к масштабной волне Covid-19. В связи с этим работодателям будут рекомендовать отправлять на удаленку сотрудников из зоны риска - пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Также будут усилены колл-центры и процедурные кабинеты.
Напомним, этому сообщению предшествовало заявление премьер-министра России Мишустина о переходе на удаленную работу.
Ранее новосибирский ученый заявлял, что «омикрон» дошел и до Новосибирска.