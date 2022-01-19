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Первый житель Томска заразился штаммом Covid-19 «омикрон»

19 января 08:06
Фото: pixabay.com
Власти готовятся к новой волне.

В соседнем с Новосибирском Томске выявили первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон».

По сообщению местного правительства, регион готовятся к масштабной волне Covid-19. В связи с этим работодателям будут рекомендовать отправлять на удаленку сотрудников из зоны риска - пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Также будут усилены колл-центры и процедурные кабинеты.

Напомним, этому сообщению предшествовало заявление премьер-министра России Мишустина о переходе на удаленную работу.

Ранее новосибирский ученый заявлял, что «омикрон» дошел и до Новосибирска.

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