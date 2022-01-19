Первый житель Томска заразился штаммом Covid-19 «омикрон»

По сообщению местного правительства, регион готовятся к масштабной волне Covid-19. В связи с этим работодателям будут рекомендовать отправлять на удаленку сотрудников из зоны риска - пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Также будут усилены колл-центры и процедурные кабинеты.