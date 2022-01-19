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Полпред Серышев потребовал ускорить темпы строительства ЛДС в Новосибирске

19 января 06:03
Фото: sfo.gov.ru
Полпред побывал с проверкой на стройке 18 января.

Полпред президента России в СФО Анатолий Серышев заявил, что стройка ледовой арены в Новосибирске отстала от графика.

Он посетил стройплощадку, где ведется возведение новой ЛДС для МЧМ-2023, и дал рекомендации подрядчику. Серышев в прошлый свой визит отмечал отставание и призывал разработать четкий график работ. В этот раз ничего не изменилось. Полпред отметил, что рабочие пытаются сократить отрыв от графика, но безуспешно. В данной ситуации могут помочь только дополнительные силы.

Отметим, что ЛДС к данному моменту готов лишь на 60%.

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