Полпред Серышев потребовал ускорить темпы строительства ЛДС в Новосибирске

Он посетил стройплощадку, где ведется возведение новой ЛДС для МЧМ-2023, и дал рекомендации подрядчику. Серышев в прошлый свой визит отмечал отставание и призывал разработать четкий график работ. В этот раз ничего не изменилось. Полпред отметил, что рабочие пытаются сократить отрыв от графика, но безуспешно. В данной ситуации могут помочь только дополнительные силы.