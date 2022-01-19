Следователи проверяют отравление подростка электронной сигаретой в Новосибирске

Новосибирские следователи начали проверку после отравления 11-летнего мальчика неизвестным пока веществом. По предварительной информации, причиной происшествия стала электронная сигарета.
На данный момент установлено, что 17 января подросток на остановке «улица Одоевского» в Первомайском районе закурил электронную сигарету. После этого он почувствовал удушье, ребенку стало плохо, очевидцы вызвали пострадавшему скорую помощь.
Мальчика госпитализировали, но сейчас он уже находится на домашнем лечении. Следователи изъяли электронную сигарета, по ее жидкости назначена химическая экспертиза.