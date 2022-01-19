В крещенскую ночь в ледяную воду прыгнули более 2 000 новосибирцев

В Новосибирске в ледяной воде в крещенскую ночь окунулись более 2 000 человек.
В праздник Крещение многие православные спешат в храм на богослужение, после которого несут домой святую воду. но в народе большой популярностью пользуется традиция - купание в проруби. Так люди верят в очищение от грехов.
В этом году в мегаполисе оборудовали всего четыре купели, но в полночь открылись только две – в микрорайоне Затон и рядом с пляжем «Бумеранг». По сообщению МАСС, к утру обряд погружения в купели совершили 2156 человек, большая часть новосибирцев отправилась на улицу Заобскую.
Утром для горожан открыли проруби в микрорайоне 2Европейский берег». Искупаться в ледяной воде также можно на улице 1-я Чулымская, стр. 12.