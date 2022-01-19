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Posted 19 января 2022, 10:14

Published 19 января 2022, 10:14

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

В Новосибирске дворник сдул снег с припаркованного во дворе внедорожника Lexus

19 января 2022, 10:14
Горожане предположили, что автомобиль принадлежит ему.

Сегодня, 19 января, жители Новосибирска обратили внимание на дворника, который сдул снег с внедорожника Lexus в одном из дворов города. Мужчина с помощью специальной ручной машинки сдувал снег с тротуара, когда внезапно решил убрать снег и с кузова дорогого белого автомобиля.

Видеоролик с поступком дворника появился в сообществе АСТ-54. Его автор не уточнил, в каком дворе и на какой улице он заснял действия столь доброго коммунальщика. Но новосибирцы оказались не очень готовы поверить в простую доброту. Кто-то из них предположил, что владелец Лексуса приплачивает дворнику. А у кого-то фантазия пошла еще дальше.

- Мы наверное многого о дворниках не знаем, поди его Лексус, - написал в шутку один из комментаторов. И такое оказалось не единственным.

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