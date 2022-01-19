В Новосибирске грузовик врезался в автобус в ходе массового ДТП

Posted 19 января 2022, 14:45
Published 19 января 2022, 14:45
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
Сегодня, 19 января, в Новосибирске автобус и грузовик попали в массовое ДТП. Они оказались в так называемом "паравозике", который собрался на улице Владимировской.
Об аварии рассказали подписчики сообщества "Инцидент Новосибирск". В ДТП попали также два легковых автомобиля.
О пострадавших не сообщается. Официальная информация об аварии не поступала. Тем временем, как сообщает muksun.fm, водитель на Audi из Югры влетел в школьный автобус с детьми.