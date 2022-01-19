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Posted 19 января 2022, 14:45

Published 19 января 2022, 14:45

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

В Новосибирске грузовик врезался в автобус в ходе массового ДТП

19 января 2022, 14:45
В аварию попали также два легковых автомобиля. Весь транспорт двигался в одном направлении.

Сегодня, 19 января, в Новосибирске автобус и грузовик попали в массовое ДТП. Они оказались в так называемом "паравозике", который собрался на улице Владимировской.

Об аварии рассказали подписчики сообщества "Инцидент Новосибирск". В ДТП попали также два легковых автомобиля.

О пострадавших не сообщается. Официальная информация об аварии не поступала. Тем временем, как сообщает muksun.fm, водитель на Audi из Югры влетел в школьный автобус с детьми.

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#Происшествия
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