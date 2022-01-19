В Новосибирской области детский сад сделал пандусы по решению суда

Два года ушло у детского сада в Сузинском районе на обустройство пандусов и поручней в учреждение. Исполнение решения суда проконтролировали специалисты УФССП по региону.
В ведомстве сообщили, что директор знал о судебном постановлении о защите прав маломобильных учеником, но сделать ничего не мог. Средства детский сад получал от администрации района. Кроме того, возникли проблемы с подрядчиком.
Только спустя два года в детском саду удалось создать условия для детей-инвалидов. Новый подрядчик установил в здании пандусы и поручни.