За 2021 год новосибирские электрички перевезли более 19,5 миллиона пассажиров

Posted 19 января 2022, 09:59
Published 19 января 2022, 09:59
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В прошлом году пригородные поезда в Новосибирской области перевезли более 19,5 миллиона пассажиров. Об этом редакции Atas.info рассказали в Службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.
Показали по перевозке пассажиров в 2021 году превысили цифры первого года коронавируса, то есть 2020, на 14,2%. Этому росту способствовали расширение маршрутной сети, запуск новых маршрутов в черте самого Новосибирска, появление новых услуг и сервисов.
В ЗСЖД напомнили, что в июле открылась новая остановка Пригородный простор. Летом от нее до станции Новосибирск-Восточный в сутки в среднем ездили около 500 пассажиров, а к декабрю их число увеличилось до 1500. В итоге с 12 декабря количество маршрутов на данном направлении увеличено с 6 до 10.