За 2021 год новосибирские электрички перевезли более 19,5 миллиона пассажиров

В ЗСЖД напомнили, что в июле открылась новая остановка Пригородный простор. Летом от нее до станции Новосибирск-Восточный в сутки в среднем ездили около 500 пассажиров, а к декабрю их число увеличилось до 1500. В итоге с 12 декабря количество маршрутов на данном направлении увеличено с 6 до 10.