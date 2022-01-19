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За 2021 год новосибирские электрички перевезли более 19,5 миллиона пассажиров

19 января 09:59
Фото: pixabay.com
По сравнению с первым годом коронавируса пассажиропоток увеличился на 14,2%.

В прошлом году пригородные поезда в Новосибирской области перевезли более 19,5 миллиона пассажиров. Об этом редакции Atas.info рассказали в Службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Показали по перевозке пассажиров в 2021 году превысили цифры первого года коронавируса, то есть 2020, на 14,2%. Этому росту способствовали расширение маршрутной сети, запуск новых маршрутов в черте самого Новосибирска, появление новых услуг и сервисов.

В ЗСЖД напомнили, что в июле открылась новая остановка Пригородный простор. Летом от нее до станции Новосибирск-Восточный в сутки в среднем ездили около 500 пассажиров, а к декабрю их число увеличилось до 1500. В итоге с 12 декабря количество маршрутов на данном направлении увеличено с 6 до 10.

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