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Posted 20 января 2022, 02:43

Published 20 января 2022, 02:43

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

Более тысячи заключенных окунулись в крещенских купелях под Новосибирском

20 января 2022, 02:43
Для осужденных шьют специальные белых рубахи.

В Новосибирской области более тысячи заключенных окунулись в крещенских купелях. Об этом рассказали в ГУ ФСИН.

Осужденные участвуют в Крещенских купаниях уже одиннадцатый год. В этот раз окунулись в святой воде более 1000 человек. Как уточнили в ведомстве, перед купаниями во всех исправительных учреждениях прошли водосвятные молебны, а затем вода в купелях прошла обряд освещения.

К православному обряду заключенные заранее ведут подготовку. Для желающих шьют белые рубахи к священному празднику.

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