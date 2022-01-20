Более тысячи заключенных окунулись в крещенских купелях под Новосибирском

Posted 20 января 2022, 02:43
Published 20 января 2022, 02:43
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В Новосибирской области более тысячи заключенных окунулись в крещенских купелях. Об этом рассказали в ГУ ФСИН.
Осужденные участвуют в Крещенских купаниях уже одиннадцатый год. В этот раз окунулись в святой воде более 1000 человек. Как уточнили в ведомстве, перед купаниями во всех исправительных учреждениях прошли водосвятные молебны, а затем вода в купелях прошла обряд освещения.
К православному обряду заключенные заранее ведут подготовку. Для желающих шьют белые рубахи к священному празднику.