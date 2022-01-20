Более тысячи заключенных окунулись в крещенских купелях под Новосибирском

Осужденные участвуют в Крещенских купаниях уже одиннадцатый год. В этот раз окунулись в святой воде более 1000 человек. Как уточнили в ведомстве, перед купаниями во всех исправительных учреждениях прошли водосвятные молебны, а затем вода в купелях прошла обряд освещения.