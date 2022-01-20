«Промомед» оформила свой первый препарат на основе РНК — «Радамин Виро»

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», врач — аллерголог-иммунолог Ольга Радаева рассказала об острой необходимости создания дополнительных методов этиотропной терапии. Способность микроорганизмов противостоять действию используемых медицинских препаратов быстро возрастает. Все это актуализировало поиск средств, которые обеспечат адекватный иммунный ответ. Самым перспективным является создание лекарств, которые активируют первую линию защиты организма. Речь идет о системе интерферонов. Именно она не дает возбудителю проникнуть внутрь клетки, нарушая процесс размножения вирусов и запуская процессы, которые приводят к элиминации патогенного агента из организма.