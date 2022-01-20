«Промомед» оформила свой первый препарат на основе РНК — «Радамин Виро»

Posted 20 января 2022, 14:41
Published 20 января 2022, 14:41
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
Действующее вещество нового лекарства — РНК двуспиральной натриевой соли. Оно стимулирует выработку всех главных типов интерферонов, а также запускает врожденный и адаптивный иммунный ответ. Это увеличивает скорость наступления терапевтического эффекта и защищает организм человека от разных вирусных и бактериальных инфекций.
Отметим, что благодаря биомедицинским препаратам удалось совершить прорыв в лечении множества заболеваний. Об этом информируют newizv.ru.
По словам директора по новым продуктам ГК «Промомед» Киры Заславской, компания расширяет зону исследовательского интереса за пределы химического синтеза. Ее эксперты обратились к биотехнологиям. Ученые группы воссоздали наработки советских ученых и усовершенствовали их при помощи биотехнологических инноваций. Создание «Радамин Виро» стало первым шагом, открывшим еще одну главу в истории компании. Она посвящена созданию принципиально новых методов лечения важнейших заболеваний.
При введении «Радамин Виро» в организме человека образуются эндогенные интерфероны. Они обладают противовоспалительным, иммуностимулирующим, антивирусным и прочими видами активности. Эндогенные интерфероны обеспечивают естественную защитную реакцию организма. Иммунный ответ наступает быстро, через два — шесть часов после применения лекарства. Это крайне важно. За два дня уровень интерферонов возвращается к фоновым значениям.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева», врач — аллерголог-иммунолог Ольга Радаева рассказала об острой необходимости создания дополнительных методов этиотропной терапии. Способность микроорганизмов противостоять действию используемых медицинских препаратов быстро возрастает. Все это актуализировало поиск средств, которые обеспечат адекватный иммунный ответ. Самым перспективным является создание лекарств, которые активируют первую линию защиты организма. Речь идет о системе интерферонов. Именно она не дает возбудителю проникнуть внутрь клетки, нарушая процесс размножения вирусов и запуская процессы, которые приводят к элиминации патогенного агента из организма.
Специалисты говорят, что высокий уровень безопасности «Радамин Виро» обеспечивает отсутствие мутагенного, аллергического, накопительного и местнораздражающего действия, а также влияния на репродуктивную функцию.
Препарат выпускают в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения с дозировкой пять миллиграмм по две, три, четыре или пять штук в упаковке. Это соответствует актуальным схемам терапии.