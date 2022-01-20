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Posted 20 января 2022, 12:52

Published 20 января 2022, 12:52

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

Три человека пострадали при взрыве на заводе в Новосибирской области

20 января 2022, 12:52
Местом происшествия стал молочный комбинат в Купино.

В городе Купино Новосибирской области три человека пострадали при взрыве на молочном комбинате. Все трое занимались ремонтом холодильного оборудования.

Сейчас, как сообщает ТАСС, проверку на месте проводит прокурор Купинского района. Он изучает соблюдение норм охраны труда.

Все трое были госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Остальных направили в отделение хирургии.

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#Происшествия
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