Три человека пострадали при взрыве на заводе в Новосибирской области

Posted 20 января 2022, 12:52
Published 20 января 2022, 12:52
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В городе Купино Новосибирской области три человека пострадали при взрыве на молочном комбинате. Все трое занимались ремонтом холодильного оборудования.
Сейчас, как сообщает ТАСС, проверку на месте проводит прокурор Купинского района. Он изучает соблюдение норм охраны труда.
Все трое были госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Остальных направили в отделение хирургии.