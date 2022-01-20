Posted 20 января 2022, 06:29
Published 20 января 2022, 06:29
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В 2022 году Новосибирская область увеличит финансирование на жилье для сирот. Об этом заявила на пресс-конференции замминистра труда и соц. развития региона Ольга Потапова.
Сейчас в области в жилье нуждаются 3 000 детей-сирот. Финансирование хотят увеличить на 30%, что составляет 400 миллионов рублей. Благодаря этому долгожданные квартиры получат 800 человек. В 2022 году бюджет увеличится до 1,7 миллиарда рублей.
Как рассказала замминистра, очередь на получение жилья в регионе достаточно объемная. С каждым годом количество нуждающихся растет до 400 человек. Министерство труда снижает эти показатели до минимальных размеров. К примеру, в 2021 году финансирование для сирот увеличили в два раза. Помимо этого, теперь дети могут получить сертификат на приобретение жилья.
К 2025 году Минтруда ставит перед собой цель – минимизировать очередность. Для соблюдения этой цели необходимо выйти на хотя-бы тысячу обеспеченных жильем в год