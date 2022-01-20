atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2022, 06:29

Published 20 января 2022, 06:29

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

В 2022 году Новосибирская область увеличит финансирование на жилье для сирот

20 января 2022, 06:29
Сейчас на очереди стоят более трех тысяч нуждающихся детей.

В 2022 году Новосибирская область увеличит финансирование на жилье для сирот. Об этом заявила на пресс-конференции замминистра труда и соц. развития региона Ольга Потапова.

Сейчас в области в жилье нуждаются 3 000 детей-сирот. Финансирование хотят увеличить на 30%, что составляет 400 миллионов рублей. Благодаря этому долгожданные квартиры получат 800 человек. В 2022 году бюджет увеличится до 1,7 миллиарда рублей.

Как рассказала замминистра, очередь на получение жилья в регионе достаточно объемная. С каждым годом количество нуждающихся растет до 400 человек. Министерство труда снижает эти показатели до минимальных размеров. К примеру, в 2021 году финансирование для сирот увеличили в два раза. Помимо этого, теперь дети могут получить сертификат на приобретение жилья.

К 2025 году Минтруда ставит перед собой цель – минимизировать очередность. Для соблюдения этой цели необходимо выйти на хотя-бы тысячу обеспеченных жильем в год

Материалы по теме
В Новосибирске 7 детей-сирот не получили жилье по вине чиновницы МинтрудаВ Новосибирской области сирота обратился к Путину из-за аварийного домаВ пригороде Новосибирска СК начал проверку после обращения сироты к Путину
#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика