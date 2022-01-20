В 2022 году Новосибирская область увеличит финансирование на жилье для сирот

Как рассказала замминистра, очередь на получение жилья в регионе достаточно объемная. С каждым годом количество нуждающихся растет до 400 человек. Министерство труда снижает эти показатели до минимальных размеров. К примеру, в 2021 году финансирование для сирот увеличили в два раза. Помимо этого, теперь дети могут получить сертификат на приобретение жилья.