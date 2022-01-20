Posted 20 января 2022, 04:05
Published 20 января 2022, 04:05
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В Новосибирске на третьеклассницу напали три бездомные собаки. Все произошло днем 19 января на улице Бориса Богаткова.
Девочка шла в школу. Во дворе дома №219 на нее напали несколько бездомных собак. Одно животное укусило ребенка за ногу и повалила ее на землю. На помощь подоспел водитель автомобиля, который проезжал мимо. Мужчина посигналил и собаки разбежались.
Школьница сильно испугалась и заплакала. С родителями они поехали в больницу, где у нее диагностировали рваную рану ноги. Отец позвонил в мэрию, чтобы отловить этих животных. Однако служба по отлову в том районе собак не обнаружила. Теперь девочке предстоит пройти курс лечения об бешенства, так как животные – бродяги, пишет НГС.