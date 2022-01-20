В Новосибирске на третьеклассницу напали три бездомные собаки

Школьница сильно испугалась и заплакала. С родителями они поехали в больницу, где у нее диагностировали рваную рану ноги. Отец позвонил в мэрию, чтобы отловить этих животных. Однако служба по отлову в том районе собак не обнаружила. Теперь девочке предстоит пройти курс лечения об бешенства, так как животные – бродяги, пишет НГС.