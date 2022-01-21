В Новосибирске на месте магазина «Универсам» могут построить высотку

На прошедшем заседании комиссии обсуждался вопрос перезонирования участка земли площадью 6,6 тыс. кв.м. на улице Ленина. Сейчас там запрещено строить жилье, но собственник настаивает на переводе участка в общественно-деловую зону. В этом случае здесь вполне может появиться высотка. Не исключено, что и магазин реконструируют.