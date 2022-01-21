В Новосибирске на месте магазина «Универсам» могут построить высотку

Территорию под магазином «Универсам» в Новосибирске могут отдать под застройку. О перепланировке участка рассказал депутат горсовета Ростислав Антонов НГС.
На прошедшем заседании комиссии обсуждался вопрос перезонирования участка земли площадью 6,6 тыс. кв.м. на улице Ленина. Сейчас там запрещено строить жилье, но собственник настаивает на переводе участка в общественно-деловую зону. В этом случае здесь вполне может появиться высотка. Не исключено, что и магазин реконструируют.
Такие планы не устроили ни горадминистрацию, ни начальника департамента образования.
Собственник земли, на которой стоит магазин «Универсам», не комментирует свое решение.