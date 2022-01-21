В Новосибирске водитель с маленьким ребенком на скорости влетел в столб

Как уточнили свидетели аварии, мужчина достал ребенка из детского кресла и вытащил ее через окно. Пострадавшая жаловалась на боль в ноге и разбитую губу. Маленькую пассажирку доставили в больницу на скорой помощи. По сообщению очевидцев, водитель был в «неадекватном состоянии». На месте работали экипаж ГИБДД и врачи.