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Posted 21 января 2022, 02:15

Published 21 января 2022, 02:15

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирске водитель с маленьким ребенком на скорости влетел в столб

21 января 2022, 02:15
Девочка получила травмы.

В Новосибирске в ДТП пострадал ребенок, после того как водитель на скорости врезался в столб. Об этом сообщили очевидцы в группе «АСТ-54».

Все произошло 21 января в Заельцовском районе. Водитель «Тайоты» ехал по улице Жуковского. У дома №100 он не справился с управлением и влетел в столб. После удара автомобиль занесло в сугроб. В салоне машины была маленькая девочка восьми лет.

Как уточнили свидетели аварии, мужчина достал ребенка из детского кресла и вытащил ее через окно. Пострадавшая жаловалась на боль в ноге и разбитую губу. Маленькую пассажирку доставили в больницу на скорой помощи. По сообщению очевидцев, водитель был в «неадекватном состоянии». На месте работали экипаж ГИБДД и врачи.

#Происшествия
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