В Новосибирской области два уголовника угнали мотоцикл

Posted 22 января 2022, 11:23
Published 22 января 2022, 11:23
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В Куйбышевском районе Новосибирской области два уголовника угнали мотоцикл «Урал». Об этом сегодня, 22 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную еще осенью. К ним 13 октября обратился 60-летний мужчина, который рассказал о пропаже мотоцикла.
Полицейские задержали ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей 24 и 26 лет. Угнанный мотоцикл уже возвращен владельцу.