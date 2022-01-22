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Posted 22 января 2022, 11:23

Published 22 января 2022, 11:23

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

В Новосибирской области два уголовника угнали мотоцикл

22 января 2022, 11:23
Сотрудники МВД задержали подозреваемых.

В Куйбышевском районе Новосибирской области два уголовника угнали мотоцикл «Урал». Об этом сегодня, 22 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции раскрыли кражу, совершенную еще осенью. К ним 13 октября обратился 60-летний мужчина, который рассказал о пропаже мотоцикла.

Полицейские задержали ранее судимых за аналогичные преступления местных жителей 24 и 26 лет. Угнанный мотоцикл уже возвращен владельцу.

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