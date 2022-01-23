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Posted 23 января 2022, 01:42

Published 23 января 2022, 01:42

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

В Новосибирске пропал 77-летний пенсионер с татуировкой на левой руке

23 января 2022, 01:42
Мужчине необходима помощь медиков.

В Новосибирске пропал 77-летний пенсионер с татуировкой на левой руке. Мужчину разыскивают волонтеры «Лизы Алерт».

Известно, что Ковтун Виктор Васильевич 22 января 2022 года ушел в неизвестном направлении. Новосибирец проживает в Дзержинском районе. Он нуждается в медицинской помощи. Из особых примет родственники назвали татуировку на левой кисти руки.

Пожилой мужчина имеет рост от 170 до 176 сантиметров. У сибиряка нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза.

Во время пропажи был одет в темно-синюю куртку, синие спорт штаны, черные туфли и в коричневую шапку. Всех, кто что-либо знает о пропавшем 77-летнем мужчине, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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