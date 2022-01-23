В Новосибирске пропал 77-летний пенсионер с татуировкой на левой руке

Во время пропажи был одет в темно-синюю куртку, синие спорт штаны, черные туфли и в коричневую шапку. Всех, кто что-либо знает о пропавшем 77-летнем мужчине, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.