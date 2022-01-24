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Posted 24 января 2022, 08:27

Published 24 января 2022, 08:27

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

До конца недели в Новосибирске азиатский антициклон задержит морозы

24 января 2022, 08:27
Потепление придет к выходным.

До конца недели в Новосибирске азиатский антициклон задержит морозы. По информации центра «Фогос», погодные условия будут определять воздушные потоки, которые идут с Азии.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, 24 января температура упадет до -18…-20 градусов. В области столбик термометра опустится до – 29 градусов мороза.

Во вторник, 25 января температура воздуха составит – 13…-15 градусов. В среду, 26 января синоптики прогнозируют от – 12 до – 18 градусов.

А вот в четверг, 27 января благодаря антициклону атмосфера воздуха ночью достигнет – 20…-22 градусов. Днем сохранятся умеренные морозы до – 17 градусов. Местами на неделе возможен снег, изморозь, туман и гололедица.

Уже к предстоящим выходным морозы из Новосибирска уйдут. В городе на смену придет потепление до – 10 градусов.

#Экология
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