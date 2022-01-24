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Posted 24 января 2022, 01:44

Published 24 января 2022, 01:44

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

В Новосибирске судимого за изнасилование задержали за ограбление женщины

24 января 2022, 01:44
Задержанный мог иметь отношение к нападению сотрудницы СО РАН.

Сотрудники Росгвардии задержали в Советском районе Новосибирска судимого за изнасилование мужчину, который ограбил 43-летнюю женщину.

Со слов горожанки, он напал на нее 22 января в 20:15, когда она шла через лес в районе улицы Жемчужной и Университетского проспекта. Мужчина забрал у нее 20 тысяч рублей, угрожая похожим на шило предметом. Об ограблении она заявила в полицию.

На поиски преступники направили росгвадейцев и сотрудников ППС, которые разделили район поиска. Рядом со станцией Обское море был замечен мужчина, похожий на предполагаемого преступника. Прохожий сильно нервничал при разговоре с росгвардейцами, а после сознался в грабеже.

В полиции установили, что им оказался 35-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за изнасилование и грабеж.

Отметим, что в этот же день в том же районе на сотрудницу СО РАН напал неизвестный мужчина. Он повалил ее на снег, но угроз никаких не выдвигал. Поскольку женщина начала сопротивляться и кричать, тот решил ее отпустить. Пострадавшая обратилась в полицию.

Связь между двумя этими нападениями предстоит установить правоохранительным органам. По словам пострадавшей, мужчина словно сидел в засаде и ждал жертву.

#Происшествия
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