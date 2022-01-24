В Новосибирске судимого за изнасилование задержали за ограбление женщины

Отметим, что в этот же день в том же районе на сотрудницу СО РАН напал неизвестный мужчина. Он повалил ее на снег, но угроз никаких не выдвигал. Поскольку женщина начала сопротивляться и кричать, тот решил ее отпустить. Пострадавшая обратилась в полицию.