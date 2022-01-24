Posted 24 января 2022, 05:29
Published 24 января 2022, 05:29
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В Новосибирске жители сразу четырех районов остались без электричества. Информация появилась на сайте муниципального портала города.
Отключили электроэнергию 24 января с девяти утра в 196 домах. Без света остались жители Дзержинского, Заельцовского, Кировского и Октябрьского районов. Причиной отключения стали плановые работы. Коммунальщики обещают завершить их в течение дня.
В Дзержинском районе в 88 домах свет включат около 16.00. В Заельцовском районе отключение произошло в 14 домах, работы завершит до 17.00.
В Кировском районе без света остались 33 жилых дома. В Октябрьском районе без электричества остались 61 дом. Электроснабжение в районах восстановят к пяти часам вечера.