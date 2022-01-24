В Новосибирскую область поступила вакцина для животных от вируса ящур

«Вводимый Россельхознадзором временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию», — написали на сайте ведомства.