Posted 24 января 2022, 06:06
Published 24 января 2022, 06:06
Modified 17 сентября 2022, 07:00
Updated 17 сентября 2022, 07:00
В Новосибирскую область поступила вакцина для животных от вируса ящур. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве.
Министр сельского хозяйства сообщил, что в регион поступили 460 тысяч доз вакцин. Теперь крупнорогатый скот будут вакцинировать от острого инфекционного заболевания животных, а именно – ящур.
Сейчас в Казахстане и в некоторых регионах России возникли резкие вспышки данного вируса. Управление по Россельхознадзору НСО 12 января ограничило ввоз животных и продукции животноводства из соседней республики.
«Вводимый Россельхознадзором временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию», — написали на сайте ведомства.