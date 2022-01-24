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Posted 24 января 2022, 06:06

Published 24 января 2022, 06:06

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

В Новосибирскую область поступила вакцина для животных от вируса ящур

24 января 2022, 06:06
Резкие вспышки вируса фиксируются в некоторых регионах России и Казахстане.

В Новосибирскую область поступила вакцина для животных от вируса ящур. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве.

Министр сельского хозяйства сообщил, что в регион поступили 460 тысяч доз вакцин. Теперь крупнорогатый скот будут вакцинировать от острого инфекционного заболевания животных, а именно – ящур.

Сейчас в Казахстане и в некоторых регионах России возникли резкие вспышки данного вируса. Управление по Россельхознадзору НСО 12 января ограничило ввоз животных и продукции животноводства из соседней республики.

«Вводимый Россельхознадзором временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных-компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию», — написали на сайте ведомства.

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