Умер экс-руководитель управления спорта мэрии Новосибирска Юрий Кабанов

В начале своей карьеры Юрий Кабанов работал учителем физкультуры в городских школах. Также воспитывал будущих хоккеистов в ДЮСШ Заельцовского района. Вскоре он возглавил спорткомитета района, а в 1994 году пришел на работу в мэрию.