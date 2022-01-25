Умер экс-руководитель управления спорта мэрии Новосибирска Юрий Кабанов

Posted 25 января 2022, 05:51
Published 25 января 2022, 05:51
Modified 17 сентября 2022, 07:02
Updated 17 сентября 2022, 07:02
Мэрия Новосибирска сообщила о смерти бывшего главы управления спорта Юрия Кабанова. Известно, что он долгое время сильно болел.
В начале своей карьеры Юрий Кабанов работал учителем физкультуры в городских школах. Также воспитывал будущих хоккеистов в ДЮСШ Заельцовского района. Вскоре он возглавил спорткомитета района, а в 1994 году пришел на работу в мэрию.
Звания заслуженного работника РФ в области физической культуры он был удостоен в 2005 году.