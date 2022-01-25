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Posted 25 января 2022, 05:51

Published 25 января 2022, 05:51

Modified 17 сентября 2022, 07:02

Updated 17 сентября 2022, 07:02

Умер экс-руководитель управления спорта мэрии Новосибирска Юрий Кабанов

25 января 2022, 05:51
Он возглавлял спорткомитет до 2012 года.

Мэрия Новосибирска сообщила о смерти бывшего главы управления спорта Юрия Кабанова. Известно, что он долгое время сильно болел.

В начале своей карьеры Юрий Кабанов работал учителем физкультуры в городских школах. Также воспитывал будущих хоккеистов в ДЮСШ Заельцовского района. Вскоре он возглавил спорткомитета района, а в 1994 году пришел на работу в мэрию.

Звания заслуженного работника РФ в области физической культуры он был удостоен в 2005 году.

#Общество
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