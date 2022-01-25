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Posted 25 января 2022, 07:59

Published 25 января 2022, 07:59

Modified 17 сентября 2022, 07:02

Updated 17 сентября 2022, 07:02

Жители Новосибирска расставили по городу капканы на бездомных собак

25 января 2022, 07:59
Горожане спасли пса от гибели.

Бездомной собаке пришлось ампутировать лапу после того, как она попал в капкан догхантеров Новосибирска.

Горожанка рассказала Сиб.фм, что поймать пса ей помогли волонтеры службы «Белый пес». В клинике сообщили, что прошло много времени после травмы, поэтому спасти лапу не получится.

По словам женщины, год назад этот же пес уже попадал к волонтерам, его стерилизовали, а после вновь выпустили на улицу. Он обитал на лодочной базе на Шлюзе, и она даже подкармливала его в свое время.

Сибирячка рассказала, что пострадавшее животное не социализировано, боится людей. В связи с этим отдавать на передержку пса не имеет смысла, а на уход потребуется много денег.

О действиях догхантеров она наслышана. Капканы находили на пляже «Звезда». Но для нее подобные действия людей дикость, особенно в городе.

#Общество
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