Жители Новосибирска расставили по городу капканы на бездомных собак

Posted 25 января 2022, 07:59
Published 25 января 2022, 07:59
Modified 17 сентября 2022, 07:02
Updated 17 сентября 2022, 07:02
Бездомной собаке пришлось ампутировать лапу после того, как она попал в капкан догхантеров Новосибирска.
Горожанка рассказала Сиб.фм, что поймать пса ей помогли волонтеры службы «Белый пес». В клинике сообщили, что прошло много времени после травмы, поэтому спасти лапу не получится.
По словам женщины, год назад этот же пес уже попадал к волонтерам, его стерилизовали, а после вновь выпустили на улицу. Он обитал на лодочной базе на Шлюзе, и она даже подкармливала его в свое время.
Сибирячка рассказала, что пострадавшее животное не социализировано, боится людей. В связи с этим отдавать на передержку пса не имеет смысла, а на уход потребуется много денег.
О действиях догхантеров она наслышана. Капканы находили на пляже «Звезда». Но для нее подобные действия людей дикость, особенно в городе.