Новосибирский педиатр рассказала о подготовке к вакцинации ребенка

Posted 26 января 2022, 03:06
Published 26 января 2022, 03:06
Modified 5 августа 2022, 12:29
Updated 5 августа 2022, 12:29
Новосибирский педиатр рассказала, стоит ли готовить ребенка к вакцинации от коронавируса.
Многие взрослые до сих пор не поставили прививку от ковида. Причины разные: кто-то не доверяет препаратам, кто-то боится за здоровье, считая, что последствия от прививки неминуемы. Врачи стараются развеять все сомнения населения и успокоить, но многие россияне непреклонны.
Накануне в регион поступил препарат «Спутником М», который предназначен для вакцинации подростков. Прививочная кампании начнется в ближайшие дни. Родители задаются вопросом, стоит ли готовиться к вакцинации.
Врач-педиатр Мария Ивлева сообщила АиФ-НСК, что перед прививкой необходимо получить консультацию у педиатра и исключить наличие острых заболеваний. Если есть хронические заболевания, то на вакцинацию необходимо отправлять только в случае полной или частичной ремиссии. Сдавать кровь не нужно, достаточно консультации.
После ввода дозы вакцины от коронавируса возможна поствакцинальнная реакция, такая же как и при «Спутнике V». У ребенка может подняться температура, его могут мучить головные боли, слабость. Но все это должно пройти в течение 72 часов. Родители могут дать подростку жаропонижающее. Если реакция на прививку не прошла, стоит обратиться педиатру.