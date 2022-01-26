Новосибирский педиатр рассказала о подготовке к вакцинации ребенка

После ввода дозы вакцины от коронавируса возможна поствакцинальнная реакция, такая же как и при «Спутнике V». У ребенка может подняться температура, его могут мучить головные боли, слабость. Но все это должно пройти в течение 72 часов. Родители могут дать подростку жаропонижающее. Если реакция на прививку не прошла, стоит обратиться педиатру.