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Posted 26 января 2022, 08:03

Published 26 января 2022, 08:03

Modified 17 сентября 2022, 07:02

Updated 17 сентября 2022, 07:02

Трехлетняя девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области

26 января 2022, 08:03
Также умерли 14 взрослых.

Оперштаб сообщил о смерти трехлетнего ребенка от коронавируса в Новосибирской области 26 января. Известно лишь, что умерла девочка. Более подробная информация в сводке не указана.

Также говорится о смерти еще 14 человек. Среди них четверо мужчин старше 67 лет и 10 женщин старше 62 лет. Всего зафиксировано 4 568 смертей от covid-19.

За сутки вирус выявлен у 315 местных жителей (101 413 всего), 349 человек успешно прошли лечение и выписались из коронавирусных госпиталей.

В стационарах для больных коронавирусов лежат 2 346 человек, среди них 91 ребенок. В тяжелом состоянии 256 пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19.

#Общество
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