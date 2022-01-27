Новосибирский губернатор заявил о первых случаях заражения «омикроном»

Posted 27 января 2022, 06:27
Published 27 января 2022, 06:27
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
На пресс-конференции с журналистами губернатор Новосибирской области заявил о появлении случаев нового штамма коронавируса – «омикрона».
Ссылаясь на данные секвенирования, Андрей Травников заявил, что на территории области уже выявляют случаи «омикрона». При этом «дельта» никуда не исчез, что отягчает положение.
Из-за особенностей штаммов пятая волна будет отличаться от предыдущих. Вирус стал быстрее распространяться и создавать угрозу для здоровья детей. Это подтолкнуло власти ввести карантин в школах области.