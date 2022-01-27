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Posted 27 января 2022, 06:27

Published 27 января 2022, 06:27

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

Новосибирский губернатор заявил о первых случаях заражения «омикроном»

27 января 2022, 06:27
лава региона анонсировал новые ограничения.

На пресс-конференции с журналистами губернатор Новосибирской области заявил о появлении случаев нового штамма коронавируса – «омикрона».

Ссылаясь на данные секвенирования, Андрей Травников заявил, что на территории области уже выявляют случаи «омикрона». При этом «дельта» никуда не исчез, что отягчает положение.

Из-за особенностей штаммов пятая волна будет отличаться от предыдущих. Вирус стал быстрее распространяться и создавать угрозу для здоровья детей. Это подтолкнуло власти ввести карантин в школах области.

#Общество
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