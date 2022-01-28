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Posted 28 января 2022, 05:29

Published 28 января 2022, 05:29

Modified 17 сентября 2022, 07:03

Updated 17 сентября 2022, 07:03

В Новосибирской области приостановили медосмотры и диспансеризации до весны 2022 года

28 января 2022, 05:29
СМИ связывают это с приходом пятой волны пандемии.

В Новосибирской области приостановили медосмотры и диспансеризации до весны. Приказ подписал 27 января Министр здравоохранения Константин Хальзов.

Прекратили оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации до 1 марта 2022 года. Это решение связано с эпидситуацией в регионе.

В приказе главным врачам всех медучреждений предлагается «рассмотреть возможность проведения профилактических медицинских осмотров взрослого населения и диспансеризации определенных групп <…> после 01.03.2022 года», о чем пишет издание «Родные берега».

Всё время, которое указанное в приказе, медики будут осматривать пациентов при проведении прививок. Такая мера связана с пятой волной пандемии коронавируса, с приходом нового штамма «омикрон» и распространения вируса ОРВИ.

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#Общество
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