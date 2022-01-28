В Новосибирской области приостановили медосмотры и диспансеризации до весны 2022 года

Posted 28 января 2022, 05:29
Published 28 января 2022, 05:29
Modified 17 сентября 2022, 07:03
Updated 17 сентября 2022, 07:03
В Новосибирской области приостановили медосмотры и диспансеризации до весны. Приказ подписал 27 января Министр здравоохранения Константин Хальзов.
Прекратили оказание плановой медицинской помощи и диспансеризации до 1 марта 2022 года. Это решение связано с эпидситуацией в регионе.
В приказе главным врачам всех медучреждений предлагается «рассмотреть возможность проведения профилактических медицинских осмотров взрослого населения и диспансеризации определенных групп <…> после 01.03.2022 года», о чем пишет издание «Родные берега».
Всё время, которое указанное в приказе, медики будут осматривать пациентов при проведении прививок. Такая мера связана с пятой волной пандемии коронавируса, с приходом нового штамма «омикрон» и распространения вируса ОРВИ.