В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за резкого потепления

Так, в пятницу 28 января в городе сохранится переменная облачность без осадков. На улице будет изморозь, а в некоторых местах и туман. Ночная температура достигнет – 24 градусов, а в пригороде столбик термометра опустится до – 28 градусов. Днем будет до – 17 градусов мороза.