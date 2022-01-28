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Posted 28 января 2022, 08:55

Published 28 января 2022, 08:55

Modified 25 декабря, 15:37

Updated 25 декабря, 15:37

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за резкого потепления

28 января 2022, 08:55
К воскресенью столбик термометра упадет до - 8 градусов тепла.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за резкого потепления. Информацию передают на сайте «Западно-Сибирского гидрометцентра».

Предупреждение объявлено на несколько дней с 28 по 30 января. Синоптики связывают это с потеплением, которое приводит к гололеду и накоплению вредных примесей в воздухе.

Так, в пятницу 28 января в городе сохранится переменная облачность без осадков. На улице будет изморозь, а в некоторых местах и туман. Ночная температура достигнет – 24 градусов, а в пригороде столбик термометра опустится до – 28 градусов. Днем будет до – 17 градусов мороза.

В субботу, 29 января осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит – 22 градуса. Дневная погода будет с потеплением до – 13 градусов.

В воскресенье, 30 января столбик термометра опустится до – 21 градусов мороза. Температура днем спадет до – 8 градусов. Возможны сильные порывы ветра.

На 27 января в Новосибирске уровень загрязнения воздуха достигал восьми баллов из десяти. На территории объявлено штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий.

#Экология
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