Posted 28 января 2022, 08:55
Published 28 января 2022, 08:55
Modified 25 декабря, 15:37
Updated 25 декабря, 15:37
В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за резкого потепления. Информацию передают на сайте «Западно-Сибирского гидрометцентра».
Предупреждение объявлено на несколько дней с 28 по 30 января. Синоптики связывают это с потеплением, которое приводит к гололеду и накоплению вредных примесей в воздухе.
Так, в пятницу 28 января в городе сохранится переменная облачность без осадков. На улице будет изморозь, а в некоторых местах и туман. Ночная температура достигнет – 24 градусов, а в пригороде столбик термометра опустится до – 28 градусов. Днем будет до – 17 градусов мороза.
В субботу, 29 января осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит – 22 градуса. Дневная погода будет с потеплением до – 13 градусов.
В воскресенье, 30 января столбик термометра опустится до – 21 градусов мороза. Температура днем спадет до – 8 градусов. Возможны сильные порывы ветра.
На 27 января в Новосибирске уровень загрязнения воздуха достигал восьми баллов из десяти. На территории объявлено штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий.