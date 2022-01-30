Более тысячи больных коронавирусом скончались в Новосибирской области в декабре

Posted 30 января 2022, 07:33
Published 30 января 2022, 07:33
Modified 17 сентября 2022, 07:05
Updated 17 сентября 2022, 07:05
Росстат обнародовал данные по коронавирусу за декабрь 2021 года. Согласно этим данным, в Новосибирской области скончались 1039 больных коронавирусом.
Это практически вдвое больше, чем годом ранее. В декабре 2020 года COVID-19 унес 576 жизней. Рост составил 180,4%.
В ведомстве заявили, что в обоих случаях коронавирус не являлся основной причиной смерти. Однако у ряда пациентов ковид вызвал смертельные осложнения: у 12 человек в 2021 году и у 41 человека в 2020.
Что касается общего количества умерших в Новосибирской области, то в декабре 2021 года скончались 4 425 граждан. В 2020 умерли 4 439 человек.